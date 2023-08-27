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Prigojin’in ölümü sonrası Putin’den dikkat çeken hamle

Prigojin’in ölümü sonrası Putin’den dikkat çeken hamle
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Rusya lideri Putin’in kararnamesine göre, Wagner ve ülkedeki diğer paralı asker grupları için çalışanlarının ‘Rus devletine bağlılık yemini’ etmeleri zorunlu hale getirildi.

Putin, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin’in düşen bir uçakta öldüğünün açıklanmasından ardından hemen yürürlüğe girmek üzere yeni bir kararnameye imza attı.

 

Euronews Türkçe’nin haberine göre bu kapsamda Wagner ve ülkedeki diğer paralı asker grupları için çalışanlarının ‘Rus devletine bağlılık yemini’ etmeleri zorunlu hale getirildi.

Kremlin’in resmi internet sitesinde de paylaşılan kararname, ordu adına faaliyet gösteren ya da Rusya’yı Ukrayna’daki savaşta destekleyen herkesin Rusya’ya resmi bir bağlılık yemini etmesi gerektiği vurgulandı.

Rusya’ya bağlılık yemininin ‘komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerine kesinlikle uyma sözünü’ içerdiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Rus yetkililer, 23 Ağustos Çarşamba akşamı ülkenin Tver bölgesinde özel bit jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin ve paralı asker grubunun önemli komutanlarının yer aldığını paylaşmıştı.

BBC Britanya makamlarına dayandırdığı haberinde uçağın, Putin’in emriyle Rusya iç istihbarat kuruluşu Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) tarafından düşürüldüğünü bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde,Prigojin’in öldürüldüğünü vurgulamıştı.

(Kaynak)

Etiketler putin rusya bağlılık yemini paralı asker paralı askerler wagner
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