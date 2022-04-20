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Putin dünyaya meydan okuyor: Füze denemesi...

Putin dünyaya meydan okuyor: Füze denemesi...

Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzenin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, fırlatma denemesindem sonra yeni açıklamalarda bulundu. Putin, Sarmat'ın Rusya'nın güvenliğini temin edeceğini belirterek, "Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek." ifadesini kullandı.

 ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Kirby, "Rusya, Yeni START antlaşması yükümlülükleri kapsamında, Kıtalararası Balistik Füze Denemesi yapmayı planladığını, ABD'ye gerektiği gibi bildirdi. Bu tür denemeler rutindir. Ve bu, bir sürpriz değildi. Denemeyi, ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmedik." ifadelerini kullandı.

SARMAT FÜZESİ NEDİR?

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın yerine koymak üzere Sarmat'ı geliştirdi.

 2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

YENİ START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "Yeni START" anlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren, Nisan 2021'de sona eren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 yıl uzatılmıştı.(AA)

Etiketler füze rusya abd
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