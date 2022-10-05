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Putin resmen imzaladı: Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti

Putin resmen imzaladı: Zaporijya Nükleer Santrali Rus mülkiyetine geçti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir imza geldi.

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnamede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalıştırılmasına ilişkin gerekli izinlerin verileceği belirtildi. Kararnamede, bu santralin Rusya'nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Etiketler putin imza
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