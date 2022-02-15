Putin'den flaş Ukrayna açıklaması: ''Avrupa'da savaş istemiyoruz''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan krize ilişkin ''Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Putin, “Rusya’nın önerileri karşılanmadı, müzakere etmeye hazırız” derken, "Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var" şeklinde konuştu.

'ASKERLERİMİZ KISMEN ÇEKME KARARI ALDIK'

Vladimir Putin, Rusya'nın ABD ve NATO ile güven artırıcı önlemleri görüşmeye hazır olduğunu söylerken, tatbikat yapan askerlerin bir kısmının bölgeden çekileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" şeklinde konuştu.