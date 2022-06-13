  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'den sürpriz hamle! O ismi görevden aldı

Putin'den sürpriz hamle! O ismi görevden aldı

Putin'den sürpriz hamle! O ismi görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya’nın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladı.

Putin, Poklonskaya’yı şubat ayından beri sürdürdüğü Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldı.
Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesindeki metne göre, karar imzalandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Poklonskaya daha önce Kırım Başsavcısı ve Birleşik Rusya’dan Duma vekili olarak görev yapmıştı.

Etiketler Rossotrudniçestvo Vladimir Putin Rusy Natalya Poklonskaya Poklonskaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
48 yaşında olduğuna kim inanır ? Şevval Sam gençlik ve güzellik sırrını açıkladı
Bu gece 2,60 TL daha zam geliyor!
Bakan Soylu ile ABB Başkanı Yavaş'ın dikkat çeken görüşmesi
Erdoğan'ın bu sözleri tepki çekti
Zam sağanağı sonrası, akaryakıttaki vergi yükü dudak uçuklattı
Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti! Tut tutabilirsen
Türkiye'nin gizli cenneti Hazar ziyaretçi akınına uğradı
Düğünde dehşet! Kalabalığın arasına taksiyle daldı
Altın fiyatları için kritik uyarı! Çarşamba'ya dikkat
AK Parti ve Erdoğan'a 20 yıl sonra bir ilki yaşatan seçim anketi