Putin'den sürpriz hamle! O ismi görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya’nın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladı.

Putin, Poklonskaya’yı şubat ayından beri sürdürdüğü Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldı.

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayınlandığı internet sitesindeki metne göre, karar imzalandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Poklonskaya daha önce Kırım Başsavcısı ve Birleşik Rusya’dan Duma vekili olarak görev yapmıştı.