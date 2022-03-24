  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Putin'e en yakınından darbe! İstifa edip, ülkesini terk etti

Putin'e en yakınından darbe! Görevinden istifa etti

Putin'e en yakınından darbe! Görevinden istifa etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Kremlin özel temsilcisi Anatoli Çubays, görevinden istifa etti. Ekonomik reformların mimarı olan Çubays'ın ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Anatoli Çubays, eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde Kremlin'de Genel Sekreter'di. 2008 ile 2020 yılları arasında devlete ait teknoloji firması Rusnano'yu yönetti.

Çubays, 2020'de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası örgütlerden sorumlu özel temsilcisi olarak Kremlin'e atandı. Çubays son yıllarda ekonomik reform çağrıları yapıyordu.

2010'da, Rusya'nın karşı karşıya kaldığı tek büyük tehdidin faşizmin yükselmesi olduğunu söylemiş, bu durumun ülkeyi parçalayacağı uyarısında bulunmuştu.

AA

Etiketler rusya vladimir putin kremlin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın da ''durmak yok, yola devam'' diyor
Anlatılanlar dehşete düşürdü: Kur'an kursunda çocuklara cinsel istismar ve işkence skandalı
Ukrayna'da kan donduran olay! Rus askerlerine tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Kapalıyken bile elektrik tüketiyorlar! İşte elektrik faturanızı şişiren cihazlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mektuplu suikast ihbarı
Yeşim Erbil'den ağabeyi Mehmet Ali Erbil'le ilgili olay yaratan cinsel içerikli film itirafı
Arkeologlar tarafından bulundu: Tarihe ışık tutacak! Tam 36 milyon yıllık...
Survivor'da elenen isim belli oldu; ''dünyanın sonu değil'' deyip veda etti
Aybüke Pusat: Bu cevabı aldığımda tüm vücudum uyuşuyor
Kışa veda edin bahar geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...