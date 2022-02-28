Putin'in işgalinden hahreden açıklama geldi: 14'ü çocuk 352 sivil öldü!

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatında, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin öldüğü, 116'sı çocuk 1684 sivi de yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü gününde Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da sokak çatışmaları şiddetlendi. Başkent Kiev'deyse düşük düzeyde sürdü. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin öldüğünü, 116'sı çocuk 1684 sivilinde yaralandığını duyurdu.

Kiev'in yaklaşık 500 kilometre doğusundaki Harkov kenti Rus güçlerin girmesinin ardından sıcak çatışmalara sahne oldu. Rus askerleri kimi zaman geri çekilmek zorunda kaldı.

Bazı Rus askeri araçlarının, Ukrayna güçlerince imha edildiği kameralara yansıdı. Çatışmalar sonunda Ukrayna ordusu Harkov'da kontrolü yeniden sağladı.

Kiev de güne siren sesi ve büyük bir patlamayla uyandı. Ancak günün devamında, kent büyük ölçüde sessizdi. Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi başaramadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, sokağa çıkma yasağı ilan edilen başkentte cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Saldırıların dördüncü gününde, Rusya, petrol ve gaz tesislerini hedef aldı. Büyük patlamalar meydana geldi.

VASİLKOV'A FÜZE SALDIRISI

Vasilkov kasabasında bir akaryakıt deposuna Rus füzesi isabet etti. Vasilkov şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor.

Vasilkov Belediye Başkanı paylaştığı mesajında, "Düşman çevredeki her şeyi yok etmeye çalışıyor" dedi.

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasilkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

UKRAYNA: RUSYA ŞİMDİYE KADAR 4 BİN 300 ASKER VE 146 TANK KAYBETTİ

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Malyar, savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 4 bin 300 asker ve 146 tank, 27 uçak ve 26 helikopter kaybettiğini açıkladı.

UKRAYNA SAĞLIK BAKANLIĞI: 14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya saldırılarında 14'ü çocuk 352 sivilin öldüğünü, 116'sı çocuk 1684 sivilinde yaralandığını duyurdu.

"BELARUS'TAN İSKENDER FÜZELERİ ATILDI" İDDİASI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Belarus'tan Ukrayna'ya İskender füzeleri atıldığını bildirdi. Verilen bilgiye göre Rus güçleri ülkenin güneyinde ilerleme sağlayamadı. Ukraynalı yetkililer Rusların inisiyatifi kaybettiğini belirtiyor.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Rusların binlerce askerini kaybettiğini duyurdu.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI: RUSYA'NIN ATTIĞI FÜZELER BAŞARISIZ OLDU

Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'nın Ukrayna'ya attığı bazı füzelerde başarısız olduğunu bildirdi. Amerikalı yetkililerin verdiği bilgiye göre Rusya'nın muharip gücünün üçte ikisi Ukrayna'nın içinde. Ancak ukrayna'daki kilit bir kenti ele geçirdiğine dair işaret yok.

Amerikalı yetkililer, Rusya'nın ukrayna'nın içlerinde kuşatma taktikleri kullanmaya başladığını, bu durumun da altyapıya ve sivillere verilen zararı arttırdığını belirtiyor.

RUSYA: UKRAYNA'YA AİT BİN 67 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Ukrayna'da kayıplar verdiğini ancak sayının, Ukrayna tarafından açıklananın altında olduğunu duyurdu. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Maalesef, yoldaşlarımızdan bazıları öldürüldü veya yaralandı. Ancak kayıplarımız, Ukrayna ordusu ve milliyetçilerin kayıplarından çok daha az" dedi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya ait bin 67 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Bunların arasında 27 komuta merkezi, 56 radar istasyonu, 38 hava savunma füze sistemi de bulunmaktadır" diye konuştu. Konaşenkov, bazı Rus askerlerinin de esir düştüğünü kaydederken, Ukrayna'nın söz konusu esirlere kötü muamelede bulunduklarını bildiklerini söyledi.