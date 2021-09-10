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Putin'in zor anları... Tabutun başında gözyaşı döktü

Putin'in zor anları... Tabutun başında gözyaşı döktü

Tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev için tören düzenlendi. Törene katılan Rusya lideri Putin gözyaşlarına hakim olamadı.

İki gün önce Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Norilsk kentinde Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev'in, bakanlığa bağlı birimler arası arama-kurtarma tatbikatı sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev Norilsk'te kentinde Kuzey Kutup bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı düzenlenen bir tatbikat sırasında, bir kişinin hayatını kurtarmak adına yapılan tatbikat sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini size bildirmekten dolayı üzgünüz" denildi.

PUTİN'DEN DUYGUSAL VEDA
55 yaşındaki Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev son yolculuğuna uğurlandı. Bakan'ın cenaze töreninde Vladimir Putin, arkadaşına son kez veda etmek için eğilip tabutunu öptü. Putin'in eğilirken gözyaşlarını zorla tuttuğu görüldü.

BİR KİŞİNİN HAYATINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLMÜŞTÜ
Zinichey, askeri tatbikat sırasında buzlu suya düşen film yapımcısı 63 yaşındaki Alexander Melnik'i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti.

Etiketler vladimir putin rusya
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