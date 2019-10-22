Reuters: YPG bölgeden çekildiğini açıkladı !

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan Reuters haberine göre, YPG terör örgütü yöneticisi Mazlum Kobani adını kullanan Türkiye'de ise Ferhat Abdi Şahin olarak bilinen terörist, YPG'nin ABD ile Türkiye arasındaki mutabakata uyduğunu söyledi.

Reuters’ın olarak geçtiği habere göre, ABD’li bir yetkili, YPG terör örgütünün yöneticisi konumundaki Mazlum Kobani ile görüştü ve Kobani, YPG’nin bölgeden çekildiğini söyledi.

120 SAATİN DOLMASINA AZ BİR SÜRE KALMIŞTI

YPG terör örgütünün yöneticisi konumundaki Mazlum Kobani ile görüştüğünü belirten ABD’li bir yönetici, teröristlerin 120 saat dolmadan 30 kilometrelik güvenli bölgeden çekildiğini açıkladı.