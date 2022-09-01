Rus basını duyurdu! Çatışmaların dinmediği noktada kritik gelişme: UAEA santrale girdi

Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaşta kilit noktalardan biri olan ve tüm dünyayı tedirgin eden Zaporijya Nükleer Santrali'nde yaşanan son gelişmeyi Rus basını duyurdu.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ne geçeceklerini belirtmişti. Rus basını göre, UAEA heyetinin Rus ordusunun kontrolündeki santrale girdiğini açıkladı.

Grossi, "Rusya'nın UAEA ekibinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne girişine izin vermediği" yönünde çıkan haberlere ilişkin soruyu "Hayır, her şeyde mutabakat sağlandı." şeklinde yanıtlamıştı.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede son günlerde askeri hareketliliğin arttığını söyleyen Grossi, yola çıkmadan önce Ukraynalı askeri yetkililerden bölgedeki duruma ilişkin kendisine bilgi verildiğini belirtmişti.

Bölgedeki güvenlik riskinin ciddi olduğunu ancak yola koyulduklarını dile getiren Grossi, "Tamamlamamız gereken çok önemli bir görev var. Santraldeki güvenlik ve emniyet durumunu derhal değerlendirmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.