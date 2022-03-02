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Rusya, Harkov'a havadan asker indirdi; çatışma çıktı

Rusya, Harkov'a havadan asker indirdi; çatışma çıktı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a havadan asker indirmeye başladığı ve çatışma çıktığı bildirildi.

Telegram üzerinden bir mesaj yayımlayan Ukrayna ordusu, "Rus askerleri havadan Harkov'a indi ve yerel bir hastaneye saldırdı. Ukraynalılar ile işgalciler arasında çatışma var" dedi.

Harkov, Vladimir Putin'in saldırı emrini verdiği 24 Şubat'tan bu yana Rus kuvvetlerinin ana hedeflerinden biri oldu. Sıkça füzeli ve havan toplu saldırılara maruz kalan şehirde çoğu Rusça konuşan 1.4 milyon kişi yaşıyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Gerşenko, çarşamba sabahı yapılan hava saldırısının ardından bir uçuş okulunun barakalarında yangın çıktığını söylerken, "Harkov'da havan topu isabet etmemiş bir nokta kalmadı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Etiketler rusya ukrayna harkov çatışma
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