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Rusya ile Türkiye arasında yeni anlaşma

Rusya ile Türkiye arasında yeni anlaşma

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasının yakında imzalanacağını duyurdu.

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un genel direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 sevkiyatını içeren anlaşmanın yakında imzalanacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rosoboronexport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye yapılması planlanan ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin bir soru karşısında “S-400 hava savunma sistemine gelince, görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin son aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yakında partnerlerimiz ile bunu resmileştirip anlaşmayı imzalayacağız” dedi.

 

Etiketler rusya s-400 hava savunma sistemi
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