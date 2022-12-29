Rusya saldırıyor: Kiev'de patlama sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus hava saldırıları nedeniyle patlama sesleri duyulmaya başlandığı bildirildi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus hava saldırıları yine başladı. Şehrin birçok noktasından patlama sesleri duyuluyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Oleksiy Arestovych, Facebook'tan yaptığı açıklamada, birkaç dalgada 100'den fazla füzenin geldiğini ve ülke genelinde hava saldırısı alarmlarının duyulduğunu belirtmişti.
Kiev Belediye Başkanı Klitschko da şehirde patlama yaşandığını bildirdi.
Öte yandan, Odesa ve Dnipro bölgelerinde, enerji hatlarında görülebilecek zararı en aza indirmek adına elektrik kesintileri yapıldığı duyuruldu.
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