Rusya: ''Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini vurduk''
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin 'yüksek hassasiyetli silahlarla' etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol