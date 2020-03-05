Erdoğan - Putin görüşmesinde dikkat çeken görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi.

14.05'te başlayan görüşme, 16.50 sıralarında sona erdi.

Erdoğan ve beraberindeki heyeti Rusya'da ağırlayan Putin; Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Berat Albayrak, Ömer Çelik ve Hakan Fidan'ın bulunduğu heyeti 'el işareti' ile çağırarak tokalaşması dikkat çekti.

Aynı anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise ayağa kalkıp, ceketinin düğmelerini iliklediği ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun elini sıkmaya gitti görüldü.Kaynak Yeniçağ: Putin-Erdoğan zirvesi öncesi dikkat çeken görüntüler

