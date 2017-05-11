CHP’li vekiller de açlık grevine başladı
CHP’li vekiller de açlık grevine başladı
Hükümetten büyük müjde ! Yeni reform paketi hazır
Hükümetten büyük müjde ! Yeni reform paketi hazır
Memurlara büyük müjde açıklandı: Tam maaş, yarım gün iş !
Memurlara büyük müjde açıklandı: Tam maaş, yarım gün iş !
Taksilerde yeni dönem başlıyor ! Zorunlu olacak...
Taksilerde yeni dönem başlıyor ! Zorunlu olacak...
Altın bugün son 8 ayın rekorunu kırdı !
Altın bugün son 8 ayın rekorunu kırdı !
Asıl şimdi yandılar ! Bunu yapana ağır ceza geliyor
Asıl şimdi yandılar ! Bunu yapana ağır ceza geliyor
Meteoroloji'den ''toz bulutu'' uyarısı ! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji'den ''toz bulutu'' uyarısı ! Bu illerde yaşayanlar dikkat
ABD'li isimden olay yaratacak Türkiye açıklaması
ABD'li isimden olay yaratacak Türkiye açıklaması
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 11 Mayıs 2017 09:18

Rusya lideri Putin fena düştü

Rusya'daki Yıldızlar Gece Hokey Ligi'nde sahaya çıkan Rusya lideri Vladimir Putin talihsiz bir an yaşadı.

Rusya lideri Putin fena düştü
A+ A-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentindeki Büyük Buz Sarayı'ndaki "Yıldızlar Gece Hokey Ligi" Festivali'ne katıldı.

Putin hokey pistinde düşme anı, İngiliz Reuters haber ajansının objektiflerine böyle yansıdı.

Putin organizasyonun final maçında sahaya Rusya ve bölgelerin yöneticileriyle birlikte çıktı.

Putin, karşılaşma sırasında 11 numaralı formayı giydi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da sahadaki yerini aldı.

Putin düşme anları uluslararası ajansların objektifleri tarafından görüntülendi. O anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

 

buz hokeyi , vladimir putin