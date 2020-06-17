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  4. 17 Haziran 2020 13:12

Rusya'da koronavirüs kabusu büyüyor!

Rusya’da son 24 saatte 7843 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Uzun zamandır vaka sayısı ilk kez 8 binin altına düştü.

Rusya'da koronavirüs kabusu büyüyor!
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Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 7 bin 843 arttı. Yeni vakaların 1065’i başkent Moskova’da, 680’i Moskova bölgesinde, 238’i Nijnıy Novgorod bölgesinde, Hantı Mansi Özerk Bölgesi’nde görüldü. Vakaların yüzde 31.8’inde bir semptoma rastlanmadı.

Gün içinde 194 kişi hayatını kaybetti.

Dün bildirilen vaka sayısı ise 8 bin 248’di. Yeni vakalarla birlikte şimdiye kadar ülkenin 85 bölgesinde 553 bin 301 vaka kaydedildi, 7 bin 478 kişi hayatını kaybetti, 304 binden fazla kişi de iyileşti.
 
 
 

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