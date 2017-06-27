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  4. 27 Haziran 2017 14:21

Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin Esad rejimine yönelik ''vururuz'' uyarısına tepki gösterdi.

Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Kabul edilemez
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'ın, 'Suriye hükümetinin başka bir kimyasal saldırıya hazırlandığı, bunun gerçekleşmesi halindeyse büyük bir bedel ödeyeceği' yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, "Suriye'nin meşru hükümetine yönelik tehditler kabul edilemez" dedi.

Peskov, ‘Suriye hükümetinin başka bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' iddia eden Beyaz Saray açıklamasına dair bir soru karşısında, Beyaz Saray'ın bu beklentisini neye dayandırdığını bilmediklerini söyledi.

"Fakat açıklamadaki ‘başka bir saldırı' biçimindeki kelime seçimi konusunda aynı fikirde değiliz. Ayrıca Suriye'nin meşru liderliğine yönelik benzer tehditleri kabul edilemez görüyoruz" diye devam eden Peskov, Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 4 Nisan'da düzenlenen kimyasal saldırıdan Suriye hükümetinin sorumlu tutulamayacağını çünkü bu olayla ilgili bir soruşturma yürütülmediğini belirtti.

Diğer taraftan Peskov, bazı terörist grupların elinde kimyasal silahlar olması nedeniyle Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleştirilmesi ihtimalinin hala geçerli olduğunu kaydetti.

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