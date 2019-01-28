Rusya'dan bomba DEAŞ iddiası !

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Zubov, Rusya’nın Tacikistan sınırında Pakistan’dan, nereye ait olduğu bilinmeyen helikopterlerle yoğun bir şekilde IŞİD militanlarının bırakıldığını öne sürdü.

Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Zubov, Rusya sınırına nereye ait olduğu bilinmeyen helikopterle çok sayıda militanın bırakıldığını iddia etti.

Zubov “Görünüşe göre gelecekte çok sayıda göçmeni Rusya’ya doğru yığarak büyük çapta provokasyonlara ve bunların doğuracağı çok sayıda sonuca hazırlanılıyor” dedi.

Zubov, artık yasalara daha uygun hareket etseler de Tacikistan ve Özbekistan’dan gelen ziyaretçilere de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zubov, “Buraya getirdikleri ideoloji, özlemlerine en başından beri daha çok dikkat edilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.