Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye Rusya'dan mali yardım istedi mi ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi sırasında mali yardım talebinde bulunmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda varsayımlara dayalı önermelerde bulunmanın yerinde olmayacağını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Peskov'a bugünkü basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla bağlantılı olarak Ankara'dan mali yardım talebi gelip gelmediği soruldu.

Peskov, "Hayır, herhangi bir talep gelmedi. Her zaman gündemde önemli yer tutan somut büyük projeler istişare ediliyor. Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu NGS gibi enerji projeleri konuşuluyor. Bunun yanında, faaliyetleri daha somut hale getirilmesi gereken ortak yatırım fonu mevcut ve şirketlerimiz işbirliği yapıyor. Genel olarak, bu konular ele alınıyor" yanıtını verdi.

TÜRKİYE'NİN ÇAĞRISINA DESTEK

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt geldi. Erdoğan'ın çağrısı hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bütün dış ticaretin milli para birimleriyle gerçekleştirilmesini istediklerini dünyaya duyurdu. Türkiye'yle yaptıkları görüşmelerde bu konunun birden çok kez gündeme geldiğini vurguladı.

Ancak bu modelin uygulamaya konması için detaylı çalışma gerektiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Türkiye'nin Çin, Rusya ve Ukrayna'yla ticaretini milli para birimleriyle yapmak için çalışmalara başladığını açıklamıştı.

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