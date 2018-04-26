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  4. 26 Nisan 2018 20:34

Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 açıklaması !

Rusya, Türkiye ile S-400 füze savunma sisteminin sevkiyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Türkiye için flaş S-400 açıklaması !
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Rusya, Türkiye ile S-400 füze savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin kontratın ikinci kısmı olan silahların gönderilmesi ve Türk topraklarına yerleştirilmesinin görüşüldüğünü bildirdi.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatlarına ilişkin kontratın silahın gönderilmesi ve kompleksin parçalarının Türk topraklarında yerleştirilmesi olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu ve ikinci aşamanın görüşüldüğünü bildirdi.

Şugayev "Ulusal Savunma" dergisine yaptığı açıklamada, "Bugün biz bu sistemin sevkiyatlarını görüşüyoruz. Şu anda bu teknik aracın gönderilmesinin yanı sıra yerel uzmanların eğitimini de kapsayan aşamadır. Fakat artık projenin ikinci kısmı olan teknolojik işbirliğinin gelişimini ilgilendiren görüşmeler yürütülüyor. Türk partnerlerimiz tarafından bu sistemin elementlerinin Türkiye topraklarında üretimine geçilmesine ilişkin inisiyatif sunuldu" dedi.

DHA

rusya , füze , s 400 , türk , toprak
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