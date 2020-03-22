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  4. 22 Mart 2020 15:28

Rusya'dan Türkiye uçuşlarını sınırlandırma kararı !

Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'ye yapılan uçuşları sınırlandırma kararı aldı.

Rusya'dan Türkiye uçuşlarını sınırlandırma kararı !
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Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı aldı. İstanbul’a yapılan tarifeli seferler dışındaki uçuşlar yarından itibaren geçici olarak durdurulacak.

Rosaviatsiya, “23 Mart 00.00 itibarıyla sadece tarifeli Moskova-İstanbul seferleri yapılacak. Rusya vatandaşlarının (Türkiye'den) tahliyesinin tamamlanmasına dek, sadece Rusya vatandaşlarının taşınması koşuluyla charter uçuşlara da izin verilecek” açıklaması yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre Rosaviatsiya'nun bu açıklaması, Moskova-İstanbul arasında yapılan düzenli seferler dışındaki tüm uçuşların durdurulacağı anlamına geliyor.

Öte yandan açıklamada söz konusu sınırlandırmanın ne zamana dek süreceğine ilişkin bir ifade yer almış değil.

Rusya, Kovid-19 pandemisinden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bugüne dek Yunanistan, İspanya, İsveç ve Almanya'nın birçok kentine uçuşları geçici olarak durdurma kararı almıştı.

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