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  4. 20 Ocak 2018 13:47

S-400'ler hasar gördü Rusya'ya geri gidiyor

2014 yılında imzalanan anlaşma ile Çin, S-400 hava savunma sistemi tedarik etmişti. Teslimatlar fırtına engeline takılınca Rusya'ya geri döndü.

S-400'ler hasar gördü Rusya'ya geri gidiyor
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2014 yılında imzalanan anlaşma ile Çin, S-400 hava savunma sistemi tedarik etmişti. Geçtiğimiz günlerde başlayan teslimatlar fırtına engeline takıldı. Rusya’daki Ust Luga Limanı’nda Çin’e doğru yola çıkan ve S-400 sistemlerini taşıyan gemi, fırtınaya yakalandı. Hasar gören sistemler Rusya’ya geri döndü.

Hasar tespit çalışmalarının ardından ilk etapta hasar görmeyen sistemler tekrardan yola çıkarılacak. Hasar gören sistemler ise yapılacak onarım işleminden sonra Çin'e teslim edilecek.

Perşembe günü Rusya askeri endüstri kompleksinden bir yetkili TASS ajansına yaptığı açıklamada, 2014'te Çin ile imzalanan kontrat bağlamında S-400 karadan havaya füze sisteminin teslimatına başlandığını açıklamıştı.

çin , rusya , s-400
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