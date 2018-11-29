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  4. 29 Kasım 2018 22:08

Sado mazo gizli seks partisini basanlar polis değilmiş

Rusya'da ortaya çıkarılan gizli sado mazo seks partisine ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. Baskın yapıp, polis olduğunu iddia eden kişiler, baskında birçok kırbaç ve seks oyuncağına el koymuştu.

Sado mazo gizli seks partisini basanlar polis değilmiş
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Rusya'da bulunan bir BDSM (rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi ilişki türü) kulübüne polis tarafından yapıldığı iddia edilen baskının sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından bir açıklama geldi. Polis, kendileri tarafından böyle bir baskın yapılmadığını açıkladı.

Russia Today'in haberine göre baskın videosu Rostov veya Khabarovsk kentinde çekilmişti, ancak iki şehrinde polis depatmanı böyle baskın yapmadıklarını ve olaydan habersiz olduklarını açıkladı.

Partinin bu iki şehir dışında bir yerde gerçekleşmiş olabileceği iddialar arasında.

NE OLMUŞTU?

Polis olduğunu iddia eden kişiler, bastıkları BDSM partisinin gerçekleştiği kulüpte arama yapmıştı. Videoyu çeken kişi yerde yatan müşterilerin üzerinde basmadan yürümeye çalışırken başka bir kişinin şaka olarak "Burası bir BDSM kulübü, canlarını acıtabilirsin" dediği kayıt edilen videoda duyulmuştu. Bu kişiler baskında birçok kırbaç ve seks oyuncağına el koymuştu.

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