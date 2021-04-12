Rusya'da fabrika alev alev yandı: 1 ölü, 2 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir fabrikada çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Nevskaya adlı tarihi fabrikada yangın çıktı.

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişinin binadan tahliye edildiği, yangına müdahale eden 1 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Alevlerin 6 katlı bir apartmana sıçradığı kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

DHA