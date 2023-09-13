Rusya'da üretim tesisi ve depo yangını

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan üretim tesisi ve deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti ve yangına müdahale etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, ‘Rusya Acil Durumlar Bakanlığı itfaiye ekipleri St. Petersburg'da bir üretim tesisi ve deposunda çıkan yangını tamamen söndürdü’. EMERCOM, itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesine ilişkin görüntüleri yayınladı.