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Rusya'dan 55 Kanadalı yetkiliye yaptırım kararı

Rusya'dan 55 Kanadalı yetkiliye yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda 55 Kanadalı askeri ve siyasi yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Kanada’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı yaptırımlara Rusya’dan karşılık geldi. Kanada’nın bazı Rus politikacı, gazeteci ve iş insanlarına uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda 55 Kanadalı askeri ve siyasi yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rus düşmanlığına bağlı olan Kanada Başbakanı Trudeau'nun hükümeti tarafından Rus vatandaşlarına uygulanan yaptırımlarla bağlantılı olarak 55 üst düzey asker ve politikacıların ‘karşılıklılık’ ilkesine dayalı olarak Rusya Federasyonu topraklarına girişi yasaklandı" denildi.

Yaptırım listesinde ise Kanada Muhafazakar Parti İcra Direktörü Wayne Benson ve Kanada Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Colin Keiver gibi önemli isimler yer aldı.

Rusya’nın son olarak 55 Kanada vatandaşını yaptırım listesine dahil etmesiyle birlikte toplamda yaptırım listesine eklenen Kanada vatandaşlarının sayısı 818'e ulaştı.

Etiketler rusya dışişleri
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