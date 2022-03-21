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Rusya’dan ABD’ye nota

Rusya’dan ABD’ye nota

ABD Başkanı Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e karşı kullandığı "savaş suçlusu" ifadesi sonrasında ABD’nin Rusya Büyükelçisi Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak protesto notası verildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sert söylemleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti.

ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, başkent Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılarak protesto notası verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “21 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden’ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi” denildi.

Biden'ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, “Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD’deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi” ifadeleri kullanıldı.

“SAVAŞ SUÇLUSU” DEMİŞTİ

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Putin hakkında, “savaş suçlusu”, “katil”, “haydut” ve “diktatör” gibi ifadeler kullanmıştı.

Etiketler rusya abd amerika putin biden savaş suçlusu soykırım nota
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