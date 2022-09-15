Rusya'dan Avrupalıların uykularını kaçıracak açıklama

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Avrupa tabiri caizse alarma geçmiş durumda.

Avrupa 'en sert kış'a hazırlanırken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini açıkladı.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği Doğal Gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.