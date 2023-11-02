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Rusya'dan nükleer kararı

Rusya'dan nükleer kararı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etti.

Rusya lideri Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etti. Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya, CTBT'ye verdiği onayı geri çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin antlaşmayı hiçbir zaman onaylamadığını, Rusya'nın antlaşmaya yönelik onayını geri çekmesiyle durumun dengeleneceğini söylemişti.

Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.

AA

Etiketler rusya nükleer vladimir putin
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