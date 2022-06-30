Rusya'dan Türkiye'ye uyarı: Gorbaçov gibi aldatılabilirsiniz

Rus siyasetçi Leonid Slutski, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakan Türkiye'nin, Batı tarafından Gorbaçov gibi aldatılabileceğini öne sürdü.

Rusya Duma Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Leonid Slutski, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü Mutabakat Zaptı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Leonid Slutski, Türkiye'nin, eski Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'un zamanındaki gibi aldatılabileceğini ileri sürdü. Slutski, Madrid'de imzalanan Mutabakat Zaptı'na değinerek, "Türkiye'nin yerinde olsaydım, kendimi pek pohpohlamazdım" dedi. Slutski ayrıca, Batılı liderlerin Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'a NATO'nun doğuya yönelik genişlemeyeceğine dair sözlü vaatlerini hatırlatarak, "Gorbaçov'a da bazı sözler (NATO'nun doğuya genişlemeyeceği) verilmişti..." diye konuştu.