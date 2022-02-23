Rusya’nın eski güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich şimdi bambaşka halde!

İki yıl önce düzenlenen “Bayan Rusya” güzellik yarışmasında ikinci olan ve kısa sürede popülerleşen Yulia Tarasevich, estetik operasyonlardan sonra bambaşka bir kişiye dönüştü.

43 yaşındaki güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich, 3 bin sterlin (yaklaşık 56 bin TL) değerindeki yüz gerdirme ameliyatından sonra gözlerini kapatamadığını ve gülümseyemediğini iddia ederek Rus basının manşetlerine çıktı. Estetik ameliyatın sonrasındaki görüntüsünü paylaşan Tarasevich, “Onlara güzel ve sağlıklı bir yüzle geldim. Sadece yaşlanmanın neden olduğu bazı küçük nüansları düzeltmelerini istedim. Ancak ameliyattan uyandığımda tamamen başka bir kişi olarak görünüyordum. Üstelik sağlığımı da kaybettim” ifadelerini kullandı.

GENETİK KUSURUN NEDEN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Ameliyatı gerçekleştiren tıbbi ekibin operasyon sonrasında yaşanan komplikasyonlara nadir görülen genetik bir kusurun neden olduğunu söylemesi üzerine Tarasevich, davaya açmaya hazırlandığını ifade etti. Rusya’nın Kanal 1’de yayınlanan bir programına konuk olan Tarasevich, “Bütün dokularımı koparttıkları için yanaklarımda yara izleri oluştu. Gözlerim kapanmıyor ve gülemiyorum. Üst dudağımı kaldıramıyorum ve yüzümün bir kısmı hiç çalışmıyor.” dedi

Güzellik kraliçesi, ameliyatlardan kaybettiklerini geri almak için 20 bin sterlin (yaklaşık 375 bin TL) harcadığını ve daha fazla ameliyat için ödeme yapacağını söylüyor. Yulia, gözlerini nekrozdan kurtarmaya yardımcı olan başka bir prosedürden geçmesi gerektiğini de iddia etti.