Sahilde dev yaratık şoke etti, ordu alarma geçti

Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ‘yaratık’ o kadar büyüktü ki yöre sakinleri başta bir teknenin kıyıda mahsur kaldığını düşündü. Oysaki suda geniş bir alanı kaplayan şey, ölmüş bir canlıydı.

Seram Adası’ndaki Hulung sahilinde ilk olarak gece vakti görülen dev kütle için bölgeye askerler çağrıldı.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre; sonradan dev cüssenin bir mürekkepbalığına ait olduğu ortaya çıktı.

Fakat kimse bu dev hayvanın doğal nedenler sonucu mu, yoksa daha büyük bir hayvanın saldırısı sonucu mu öldüğünü bilmiyor.

Uzmanlar, bir mürekkepbalığının dişilerde en fazla 13 metre, erkeklerde ise 10 metre olabileceğini belirtiyor. Mürekkepbalıkları dünyada yaşayan en büyük organizmalar arasında.