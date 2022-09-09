  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sıcak hava balonunda korku dolu anlar! 2 gün boyunca 300 metrede mahsur kaldı!

Sıcak hava balonunda korku dolu anlar! 2 gün boyunca 300 metrede mahsur kaldı!

Sıcak hava balonunda korku dolu anlar! 2 gün boyunca 300 metrede mahsur kaldı!

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki bir orman parkında hidrojen balonuyla havalanan bir kişi balonun kontrolden çıkması üzerine ikili yerden 300 metre yükseklikte 2 gün boyunca mahsur kaldı.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, soyadı Hu olarak açıklanan bir adam ve partneri ormanlık bir alanda çam fıstığı avına çıktı. İkili çam fıstığı toplamak için hidrojen balonunu kullanmaya karar verdi. Balonun bir anda kontrolden çıkması üzerine gökyüzünde sürüklenmeye başlayan ikili başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sonucunda bulundu.

 Arma kurtarma çalışmalarının ikinci gününde yetkiler Hu’ya cep telefonu aracılığıyla ulaşmayı başardı. Hu’ya verilen talimatlar doğrultusunda ikilinin balonu güvenli bir şekilde indirmesi sağlandı. Rusya Rusya sınırına yakın Fangzheng bölgesinde karaya ulaşan balonu kurtarma çalışmaları kaydedildi.

 Hu ve partneri zorlu geçen iki günlük yaşam mücadelesinin sonucunda hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hu’nun 2 gün boyunca ayakta durmak zorunda kaldığı için belinde şiddetli bir ağrı oluştuğu belirtildi.

 

Etiketler hidrojen balon sıcak hava balonu mahsur çin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Nebati: ''Dualarınızla enflasyonun üstesinden geleceğiz''
İmar izinsiz tarlalardaki ''TinyHouse''lar için emsal karar
Lucescu'dan Fenerbahçelileri kızdıran açıklama
9 yaşındaki bu yumurcak artık İngiltere tahtının 2. varisi
Türkiye'nin UEFA'nın ülkeler sıralamasındaki yeri değişti
İbrahim Tatlıses'ten tekerlekli sandalyeli konserde ilginç itiraf
Uzaklaştırma kararlı caniden eşine sokak ortasında dayak
İzmir'de yer kırmızı, gök beyaz! İzmir'in, vatanın kurtuluşu kutlanıyor!
Otomobil mezarlığı gibi... Tam 23 araç birbirine girdi!
İstanbul'da şoke eden olay! Kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı