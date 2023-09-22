Silahlarını bırakan Ermenilere af gelecek mi?

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı güçlerine karşılık başlattığı antiterör operasyonları ateşkes ile sonuçlanırken Azerbaycan hükümetinden silahlarını bırakan Ermenilere yönelik bir adım geldi.

Ermeni silahlı grupların silah bırakması sonrasında Karabağ'da anlaşma sağlandı. Azerbaycan'dan silahlarını bırakan Ermenilere yönelik bir adım geldi.

AF PLANLANIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev Reuters'a yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af planladıklarını ifade etti.

ESKİ ASKERLER VE SAVAŞÇILAR DA...

Eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirten Hacıyev, “Bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz.

Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz.

Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır” ifadelerini kullandı.