  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Silahlarını bırakan Ermenilere af gelecek mi?

Silahlarını bırakan Ermenilere af gelecek mi?

Silahlarını bırakan Ermenilere af gelecek mi?
Güncelleme:

Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni silahlı güçlerine karşılık başlattığı antiterör operasyonları ateşkes ile sonuçlanırken Azerbaycan hükümetinden silahlarını bırakan Ermenilere yönelik bir adım geldi.

Ermeni silahlı grupların silah bırakması sonrasında Karabağ'da anlaşma sağlandı. Azerbaycan'dan silahlarını bırakan Ermenilere yönelik bir adım geldi.

AF PLANLANIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev Reuters'a yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ'da silahlarını bırakan Ermeniler için af planladıklarını ifade etti.

ESKİ ASKERLER VE SAVAŞÇILAR DA... 

Eski askerler ve savaşçılar için de af sağlanabileceğini belirten Hacıyev, “Bazı silahlı grupların ve subayların, şartlarımızı kabul etmeyeceklerine ve direnmeye devam edeceklerine dair açıklamalarını görüyoruz.

Ayrıca bazı küçük grupların ormanda saklandığını görüyoruz. Ancak bunun büyük bir sorun veya güvenlik sorunu olacağını düşünmüyoruz.

Elbette bu bazı sorunlara ve zorluklara yol açacaktır ancak bu o kadar da büyük ölçekte olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Etiketler af azerbaycan silah savaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni kredi
Fotoğrafçıda akıl almaz taciz! Bir anda eşofmanını indirdi
Bebek sahilindeki cinsel ilişki rezaletine tahliye kararı
Elon Musk, Erdoğan'ın teklifine yeşil ışık yaktı
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Ermeni teröristlerin ölüm deposu ele geçirildi
Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...''
YÖK'ten uzaktan eğitim kararı
İç çamaşırlarıyla sokakta yürüyor diye gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu
Dünya için kıyamet senaryosu! Bilim insanları tarih verdi