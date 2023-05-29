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Sisi, Erdoğan’ı tebrik etti

Sisi, Erdoğan’ı tebrik etti
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun geçici sonuçlarına göre Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, çıkan sonuç nedeniyle Erdoğan’ı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi” dendi.

Etiketler Sisi Erdoğan tebrik mısır
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