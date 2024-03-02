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Son 33 yılın en büyük altın rezervi bulundu

Son 33 yılın en büyük altın rezervi bulundu
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Rusya’da 1991 yılından bu yana en büyük altın rezervi bulundu. Rosatom'dan yapılan açıklamada altının çıkarılması ve işlenmesi için yaklaşık 350 milyon TL'lik yatırım yapıldığı belirtildi.

Rusya Federasyonu, Sovinoye altın madeninde 100 tonun üzerinde dev altın rezervi buldu. Atomredmetzoloto şirketi, 1991'den sonra ülkede açılan en büyük altın madeni olarak duyurdu. Rosatom, madenin altın çıkarımı ve işlenmesi için 1 milyar rubleden fazla yatırım yaptı.

Haberus'un aktardığına göre, proje endüstriyel bir kompleksin kurulması ve alaşımlı altın külçelerinin üretilmesini içeriyor. Şirket, sürekli permafrost koşullarında gerçekleştirilen yıl boyunca sondaj çalışmalarının tamamlandığını belirtti. 123 kuyu açılan bu çalışmalarda toplam uzunluğun 32 km'yi aştığı ifade edildi.

2029 HEDEFİ VE ÜRETİM PLANI

Şirket, 2029'a kadar yılda en az 3 ton altının çıkarılmasını hedefliyor. Topografik-jeodezik, jeolojik-jeokimyasal ve jeofizik çalışmalar tamamlandı ve madende üretimin önü açıldı.

 

 

Etiketler altın rezervi altın rezerv Rusya
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