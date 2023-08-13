Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü

'Aslan' (The Lion) lakaplı dünyaca ünlü poker oyuncusunun lüks yatı, Akdeniz'in tatil cennetlerinden olarak bilinen, İspanya'nın Formentera adasında alev alev yandı.

Avrupa Poker Turnuvası final maçına çıkarken aslan kostümü giymesi üzerine dünya çapında 'Aslan' olarak anılmaya başlayan profesyonel poker oyuncusu Diego Gomez Gonzalez'in lüks yatının alev alev yandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

LÜKS YAT ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ

Irmao adıyla bilinen lüks yatta dün akşam sularında başlayan yangın sonrası tekne kısa sürede alev topuna döndü. O sırada içinde bulunan 17 kişi yatı apar topar terk etti.

Yangında mürettebattan 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

FİYATI DUDUK UÇUKLATTI

Yatın yaz aylarında kiralık fiyatının 46 bin £ (yaklaşık 1,5 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Gonzalez'in yangın sırasında teknede olup olmadığı ise bilinmiyor.

Lüks yatın yandığı anları gösteren görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı.