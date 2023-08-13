  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü

Sosyal medya bu yatı konuşuyor: Ünlü poker oyuncusunun lüks yatı alev topuna döndü

Güncelleme:

'Aslan' (The Lion) lakaplı dünyaca ünlü poker oyuncusunun lüks yatı, Akdeniz'in tatil cennetlerinden olarak bilinen, İspanya'nın Formentera adasında alev alev yandı.

Avrupa Poker Turnuvası final maçına çıkarken aslan kostümü giymesi üzerine dünya çapında 'Aslan' olarak anılmaya başlayan profesyonel poker oyuncusu Diego Gomez Gonzalez'in lüks yatının alev alev yandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

LÜKS YAT ALEV TOPUNA DÖNÜŞTÜ
Irmao adıyla bilinen lüks yatta dün akşam sularında başlayan yangın sonrası tekne kısa sürede alev topuna döndü. O sırada içinde bulunan 17 kişi yatı apar topar terk etti.

Yangında mürettebattan 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

FİYATI DUDUK UÇUKLATTI
Yatın yaz aylarında kiralık fiyatının 46 bin £ (yaklaşık 1,5 milyon TL) olduğu öğrenildi.

Gonzalez'in yangın sırasında teknede olup olmadığı ise bilinmiyor.

Lüks yatın yandığı anları gösteren görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı.

Etiketler lüks yat poket alev
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldı: Tam 40 gün sürecek
Yılın etkileyici doğa olayı için bir araya geldiler: Meteor yağmuru bu görüntülere neden oldu
Demet Özdemir tatil pozlarıyla dikkat çekti
Memur ve emeklilerin alacağı zamlar belli oluyor
Doktorlardan sonra akademisyenler de yurt dışına gidiyor
İzmir'de satırlı dehşet: Annesine satırla saldırdı
Trafik magandasından tepki çeken hareketler! Sosyal medyadan paylaştı
Ezgi Mola'dan bikinili hamilelik pozu: Bağdaş kurabiliyorum bakın
Tanju Özcan: Kılıçdaroğlu CHP'nin başında kaldığı sürece dönmeyeceğim
İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda: İşte faiz ve vade detayları