Suriye'de askeri üste patlama
Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri üste patlama meydana geldiği bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri üste patlama meydana geldi. Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, patlamanın ardından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarından gelen patlama sesleri, havalimanından değil, 20 kilometre uzağında patlatılan savaş kalıntılarından geliyor" ifadeleri kullanıldı.
Yetkililer, havalimanın güvende olduğunu ve hava trafiğinde herhangi bir aksama olmadığını belirtti.
DHA
