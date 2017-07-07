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  3. 07 Temmuz 2017 20:06

Suriye'de iki ülke ateşkes konusunda anlaştı

ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Suriye'de iki ülke ateşkes konusunda anlaştı
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ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes  için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Associated Press (AP) ajansının, adlarının açıklanmasını istemeyen  Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD ve Rusya'nın, Hamburg'daki G20  Zirvesi'nde ateşkes konusunda anlaştığı belirtildi.

Haberde, ateşkesin 9 Temmuz'da yerel saatle öğle vakti yürürlüğe  gireceği belirtildi.

Anlaşma, ABD'nin Suriye iç savaşının çözümü çabalarında yeni bir  seviyeye işaret ettiği ifade ediliyor.

  Mayıs ayında Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de "çatışmasızlık  bölgeleri" kurulması için protokol imzalamıştı.

AA

zirve , putin , g20 , trump