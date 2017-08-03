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  3. 03 Ağustos 2017 12:50

Sürpriz isimden sürpriz karar ! Siyasete mi giriyor ?

Bir süredir siyasete gireceği konuşulan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın baş danışmanını işe aldı.

Sürpriz isimden sürpriz karar ! Siyasete mi giriyor ?
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Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla yakın temasta olan, dünya liderleriyle sık sık ikili görüşmeler yapan Facebook’un kurucusu Zuckerberg, siyasete girme sinyali veriyor… Zuckerberg, geçen yıl Donald Trump’ın karşısında olan demokrat Hillary Clinton’ın kampanya stratejisini oluşturan ve ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın başdanışmanı olan Joel Benenson’ı işe aldı.

Benenson, Facebook’un CEO’su ve eşine ait Chan Zuckerberg Initiative isimli STK’sında araştırmaları yönetecek.

Zuckerberg’in bu hamlesi sonrasında kulislerde genç iş adamının siyasete gireceği iddiaları da gündeme geldi. Daha önce siyasi bir kariyer hedeflediğini dile getiren Zuckerberg, yakın zamanda yapılan bir ankete göre seçime gitse Trump ile 2020 seçimlerinde başabaş mücadele edebilecek pozisyonda. Zuckerberg geçtiğimiz Ocak ayında da Obama’nın seçim kampanyalarını yürüten David Plouffe’yi göreve almıştı.


 

facebook , Mark Zuckerberg , siyaset
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