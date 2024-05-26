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Suudi Arabistan ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk

Suudi Arabistan ile Suriye arasında 12 yıl sonra bir ilk
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Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki buzlar eriyor. Suudi Arabistan tam 12 yıl aradan sonra Şam'a büyükelçi atadı.

Faysal bin Suud el-Micfil'in Şam'a büyükelçi olarak atanmasıyla Suriye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başladığı öğrenildi. Suriye lideri Esad ile Suudi Arabistan arasındaki ipler 12 yıl önce kopmuştu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Faysal bin Suud el-Micfil, Şam'a büyükelçi olarak atandı. Micfil, atamadan ötürü Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

 Böylelikle Micfil, Suriye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından Şam'a atanan ilk büyükelçi oldu. Suudi Arabistan, 2011'de Suriye'de iç savaşın patlak vermesinden yaklaşık 1 yıl sonra Şam'daki Büyükelçiliğini kapatmıştı.

Şam yönetiminin 7 Mayıs 2023'te Arap Birliğine geri dönmesine karar verilmesinin ardından 9 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkilerinin yeniden tesis edildiğini duyurmuştu.

Suriye’deki Beşşar Esed yönetimi de 11 yıl aradan sonra 6 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'a büyükelçi atamıştı.

 

 

Etiketler suudi arabistan Suriye büyükelçi atama
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