  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Suudi Arabistan'da kabine değişikliği: Prens Selman...

Suudi Arabistan'da kabine değişikliği: Prens Selman...

Suudi Arabistan'da kabine değişikliği: Prens Selman...

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile kabinede değişiklik yapıldı.

Suudi Arabistan’da kabine değişikliğine gidildi. Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı Başbakanlık, Savunma Bakanı Yardımcısı olan diğer oğlu Khalid bin Salman'ı ise Savunma Bakanı olarak atadı. Yousef bin Abdullah bin Muhammed el-Bunyan ile Eğitim Bakanı olarak atandı.

Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz al-Falih, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz ve Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Jadaan görevlerine devam edecek.

Etiketler kabine prens selman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Bilgin, ''EYT çalışması tamamlandı'' deyip tarih verdi
Dolar rekordan rekora koşuyor! Altın fiyatları çakıldı
Erdoğan'dan 2023 çıkışı: Rekor oyla kazanacağız
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Erdoğan'ın açıklamalarından sonra uzmanlardan yeni tahmin
Benzin ve motorine büyük indirim beklentisi
Mersin şehidine kahreden veda
İstanbul'da hastanelik eden ''sivrisinek'' alarmı
Ardahan beşik gibi sallandı: İşte depremden ilk kareler
Esra Ceyhan genç kızını paylaşıp sitem etti: Ergenlik dönemini...
İngiltere vatandaşlarını uyardı: Türkiye'de bu illere gitmeyin