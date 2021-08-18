Taliban'ın kurucusu 20 yıl sonra geri döndü

Taliban'ın kurucularından Kasap Baradar, 20 yıl sonra ilk kez Afganistan'a ayak bastı. 53 yaşındaki Baradar'ın yeni lider olması bekleniyor.

Bölgedeki yabancı güçlerin ayrılması ile birlikte Afganistan'daki varlık alanını genişleten ve başkent Kabil'e giren Taliban, yönetimi ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, olası çatışmaları önlemek ve kan akmaması için ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Sivil halkın büyük bir bölümü ise ülkeden kaçmak için ölümü bile göze alır hale geldi.

Kaos ortamının hakim olduğu ülkeyi yönetecek olan Taliban ise dün bir basın toplantısı düzenledi. Taliban, şeriat çerçevesinde insan haklarına ve kadın haklarına saygılı olacaklarını açıkladı ancak bunun ne çerçevede olacağı akıllarda soru işareti yarattı.

ŞİDDET UYGULADIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Bölgedeki durum anbean dünya medyası tarafından takip edilirken, Afganistan'da da Taliban şiddetine dair haberler gelmeye de başladı. Kabil'den kaçmak isteyen Afganlara, Taliban'ın şiddet uyguladığına dair haberlerin yayıldığını aktaran İngiliz The Guardian, "ABD'li yetkililer Kabil havalimanına giden Afganlara Taliban'ın şiddet uyguladığını açıkladı. Taliban havalimanına güvenli bir geçiş sağlayacakları sözünü vermişti fakat güvenlik noktalarından geçerken kadın ve çocukları dövüp kırbaçladıklarına dair haberler geliyor" ifadesini kullandı.

"HAVALİMANINA GİTMEK İSTEYENLERİ DÖVÜYORLAR" İDDİASI

Havalimanı yolu üzerindeki kontrol noktalarından geçenlere de şiddet uygulandığı belirten The Guardian'a konuşan Kabil'deki kaynaklar, "Taliban havalimanına gitmek isteyenlerin belgelerini inceliyor ve bazılarına şiddet uyguluyor ve havalimanına ulaşmalarını engelliyor" dedi.

Bu durumu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da doğruladı. Çok sayıda insanın havalimanına gidebildiğini söyleyen Sullivan, "Bazı insanların şiddet gördüğü ya da havalimanına ulaşamadığına dair haberler bize de ulaştı" dedi. Sullivan bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de dile getirdi.

BURKA GİYMEYEN KADINI ÖLDÜRDÜLER

Öte yandan ABD merkezli Fox News isimli medya kuruluşu, Taliban'ın burka giymeyen kadınları öldürdüğünü iddia etti. Taliban'ın dün açıkladığı "kadın haklarına saygı duyacağız" açıklamasına rağmen çok sayıda kadını öldürdüğü iddia edildi.

KASAP BARADAR VE HEYETİ ÜLKEYE GERİ DÖNDÜ

Afganistan'da kontrolü iyice eline alan Kasap Baradar lakaplı Molla Abdülgani Baradar ve heyeti ise dün gece Katar'dan Kandahar'a iniş yaptı. 20 yıl sonra ilk kez ülkeye giriş yapan Baradar'ın destekçileri sloganlar atarak sevinç gösterisi yaptı.

LİDER OLMASI BEKLENİYOR

Taliban'ın kurucularından biri olan ve ölmeden önce Molla Ömer'in en güvendiği isimlerden biri olan 53 yaşındaki Baradar'ın ülkenin yeni lider olması bekleniyor. Taliban sözcüsü Naim ise, "Bu akşamüstü Molla Baradar'ın önderliğindeki Afganistan İslam Emirliği'nden üst düzey bir heyet Katar'dan güzel ülkemize geldi ve Kandahar Havalimanı'na indi" açıklamasını yaptı. Doğumundan sonra Taliban'ın kurulduğu Kandahar'da büyüyen Baradar 1996'dan 2001 yılına kadar ülkeyi yöneten Taliban'da farklı görevlerde bulunmuştu.

ABD'nin müdahalesi sonrasında kaçan Baradar daha sonra Pakistan'da hapis yattı. Üç yıl önce ABD hükümetinin talebiyle serbest kalan Baradar o zamandan beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyordu.