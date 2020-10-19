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  3. 19 Ekim 2020 20:46

Tek gözlü köpek balığı görenleri hayrete düşürdü

Endonezya'da balıkçıların ağına takılan tek gözlü köpek balığı görenleri hayrete düşürdü.

Tek gözlü köpek balığı görenleri hayrete düşürdü
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Endonezya'nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların 10 Ekim'de yakaladığı köpek balığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.

Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan cyclopia olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.

endonezya , köpek balığı , tek göz
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