Tek gözlü köpek balığı görenleri hayrete düşürdü

Endonezya'nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların 10 Ekim'de yakaladığı köpek balığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.

Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan cyclopia olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.