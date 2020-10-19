Tek gözlü köpek balığı görenleri hayrete düşürdü

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Endonezya'nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların 10 Ekim'de yakaladığı köpek balığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.
Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan cyclopia olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol