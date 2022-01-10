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  3. Tekne faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Tekne faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Brezilya'da turist teknesinin üzerine dev kaya parçası düşmüştü. Korkunç olayda ölü sayısı 10'a yükseldi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio’daki Furnas Gölü’nde teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu meydana gelen faciada can kaybı arttı.

Minas Gerais İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, itfaiye, polis ve Brezilya Donanması tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu kayıp 2 kişinin daha vücut parçalarına ulaşıldığı ve incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildiği duyuruldu.

 

Etiketler turist teknesi turist tekne ölü ölüm
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