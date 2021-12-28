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Terk edilmiş madene giren 6 kişi ölü bulundu

Terk edilmiş madene giren 6 kişi ölü bulundu

Çin'in Shanxi eyaletinde, terk edilmiş madene altın çıkarmaya giden 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletinde 6 kişi altın bulma umuduyla terk edilmiş madene gitti. Günler sonra kendilerinden haber alınamayan 6 kişinin ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

MADENE GİTTİLER, BİR DAHA HABER ALINAMADI
Yuncheng kentinin kamu güvenliği bürosuna, Pazartesi günü yerel saatle 03.54'te soyadı Li olan bir vatandaş tarafından altı kişinin 23 Aralık civarında şüpheli bir madene gittiği ve kendilerinden haber alınamadığı bildiriminde bulunuldu.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
İhbarın ardından kent ve ilçe düzeyindeki yerel yönetimler hızlı şekilde bölgeye kurtarma ekiplerini yönlendirdi. Yetkililer, altı kişiyi Pazartesi günü yerel saatle 15.40 civarında terk edilmiş madende buldu. Alandaki sağlık görevlileri, kayıp kişilerin tamamının hayatını kaybettiğinin belirlendiğini kaydetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler çin maden altın madeni
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