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  3. 03 Eylül 2020 16:41

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri için gemi kiraladı

Çekimleri devam eden Görevimiz Tehlike 7’nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesini istemeyen Tom Cruise, set ekibi için 5 milyon dolarlık gemi kiraladı.

Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7'nin çekimleri için gemi kiraladı
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Görevimiz Tehlike 7’nin salgın nedeniyle 5 aylık ara veren çekimleri geçtiğimiz ay Londra’da yeniden başladı. Cruise, Kasım 2021'de vizyona girmesi beklenen film için daha fazla gecikmeyi önlemeye kararlı olduğunu ekibe iletti.

Tom Cruise’un tam olarak hangi gemiyi kiraladığı bilinmese de Hurtigruten model gemiler arasında MS Kong Harald, MS Vesterålen ve dünyanın kısmen pil gücüyle hareket eden ilk yolcu gemisi MS Roald Amundsen yer alıyor. Cruise’un kiraladığı söylenen gemi 500 kişi kapasiteli ve sert iklim sularında yol almak için tasarlandı.

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