  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 05 Kasım 2019 10:38

Tonga’da 6.6 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkelerinden Tonga’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Tonga’da 6.6 büyüklüğünde deprem
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verdiği bilgiye göre Tonga’da 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) ise depremin şiddetini 6.9 olarak açıkladı ve depremin yerin 13.4 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Depremin merkez üssünün, Tonga’nın en büyük ikinci şehri olan Neiafu’nun yaklaşık 133 kilometre batısında olduğu bildirildi. Depremle ilgili can ya da mal kaybı bildirilmezken, bölgede tsunami uyarısı da yapılmadı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
deprem , tonga
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM