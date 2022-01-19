Tonga'daki yanardağ faciası sonrası Covid-19 paniği

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da meydana gelen yanardağ patlamasının ardından yardım gemileri yola çıkarken bu kez de koronavirüs korkusu baş gösterdi.

Güney Pasifik’teki ada ülkesi Tonga’nın Hunga Ha’apai Adası’nda meydana gelen ve birçok ülkede tsunami alarmı verilmesine neden olan su altı yanardağı patlamasında ülkedeki havalimanı pisti volkanik kül ile kaplandı. Patlamanın ardından Tonga için harekete geçen komşu Yeni Zelanda, ülkeye içme suyu ve çeşitli yardım malzemeleri gönderse de kül ile kaplanan havalimanına yardım uçakları ulaşamıyor.

Bu durum üzerine harekete geçen Yeniz Zelanda ve Avustralya ülkeye donanma gemileri yoluyla yardım ulaştıracak. Donanma gemileri geçici barınaklar ve temiz içme suyu gibi ihtiyaçları ada ülkesine ulaştıracak.

Ancak bu yardım gemileri yanardağ patlamasıyla sarsılan ada ülkesinde yeni bir korku yarattı: Şimdiye kadar sadece tek bir Koronavirüs vakası görülen ülkede meydana gelebilecek bir 'covid tusunamisi'.

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Peeni Henare ülkenin Tonga'ya iki donanma gemisi yolladığını ve hava koşulları uygun olursa gemilerin en geç dört gün içinde adaya ulaşacağını açıkladı. Bu gemilerin öncelikli hedefi de adaya içme suyu ulaştırabilmek.

Avustralya Kızılhaç yetkilisi Sophie Ford da yaptığı açıklamada bugün yola çıkan gemileriyle adaya hem barınma için malzemeler hem de adayı kaplayan küller yüzünden kirlenen suların yerine temiz içme suyu ulaştıracaklarını belirtti.

Öte yandan tüm bu iyi niyetli çabalar adada Koronavirüs korkusu yarattı. Tonga'daki Kovid-19 uygulamalarına göre adaya ayak basanlar üç haftaya kadar izolasyona girmek zorunda. Aynı kural adaya gelen tüm mallar ve ürünler için de geçerli.

Ada bu yardımların yerlerine hemen ulaştırılması için karantina kurallarını uygulamazsa bu kez de bir 'covid tsunamisi' ile karşılaşmaktan korkuyor.

Tonga, salgının başından bugüne kadar sadece tek bir koronavirüs vakası bildirdi, bunun da adada uygulanan sıkı karantina kuralları sayesinde olduğu biliniyor. Ancak yardımlar için esnetilecek bu kuralların ülkeye çok sayıda vaka getirmesinden duyulan korku büyük.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tonga'da meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tonga hükümeti tarafından faciaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, 65 yaşında bir kadın, 49 yaşında bir erkek ve İngiliz vatandaşı Angela Glover’ın patlama sonrası meydana gelen tsunamide hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Tonga’ya bağlı küçük bir adadaki evlerin tamamen yıkıldığı diğer bir ada da ise sadece 2 evin yıkılmadığı bildirildi. Su rezervinin volkanik külden ciddi şekilde etkilendiği kaydedilen hükümet açıklamasında, uçuşların geçici olarak durdurulduğu aktarıldı. İnternet’e erişimin henüz sağlanamadığı ada ülkesinde, bazı noktalarda telefon hatlarının çalıştığı ifade edilirken, iletişim hatlarının onarılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Adada iletişim sıkıntıları yaşandığı için hayatını kaybedenlerin sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından hava limanı pistinin volkanik kül ile kaplanması nedeniyle yardım uçakları da ülkeye ulaşamıyor. Gönüllüler yardım uçaklarının piste inebilmesi için hava limanındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor.